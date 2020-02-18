Бой в районе Золотого окончен: ВСУ понесли потери

Один украинский воин погиб, четверо получили ранения.

В результате боя с сепаратистами в районе населенного пункта Золотое погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Как сообщается, сепаратисты также понесли потери. Один боевик убит, пятеро получили тяжелые ранения. Враг запросил перемирия.

Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны, - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что резервные подразделения приведены в боевую готовность. Ситуация полностью под контролем.

Скриншот facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее в сети начали появляться кадры боев на линии разграничения на Донбассе.

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