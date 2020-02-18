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Бой в районе Золотого окончен: ВСУ понесли потери

Комментариев: 9
Один украинский воин погиб, четверо получили ранения.
Бой в районе Золотого окончен
Бой в районе Золотого окончен
facebook.com/pressjfo.news

В результате боя с сепаратистами в районе населенного пункта Золотое погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

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Как сообщается, сепаратисты также понесли потери. Один боевик убит, пятеро получили тяжелые ранения. Враг запросил перемирия.

Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны, - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что резервные подразделения приведены в боевую готовность. Ситуация полностью под контролем.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее  в сети начали появляться кадры боев на линии разграничения на Донбассе. 

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Теги: Донбасс, Бой, ООС, ВСУ, Раненные, Погибшие
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Комментариев (9)
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БоцКоц    18.02.2020, 12:12
Оценка:  -4
БоцКоц
Так кто спровоцировал бой? Опять правосеки яроша?
LifeStriker    18.02.2020, 12:15
Оценка:  +6
LifeStriker
Визитку уже нашли. Более того появилась инфа что это была ответка украм за убитого русского младенца который заговорил на русском а не на украинском. Инфа 100%
БРОКЕР2020    18.02.2020, 12:26
Оценка:  +1
БРОКЕР2020
за отстрел снегирей не забудь
LifeStriker    18.02.2020, 11:40
Оценка:  +8
LifeStriker
Не лох столько тренеровался в спортзале на банковой и все зрая - путин не заценил его приседания на оба колена в прыжке.
KIBARG    18.02.2020, 11:34
Оценка:  +11
KIBARG
Так а что там наш "не лох" затих со своим победоносным перемирием? Хоть что-то скажет по этому поводу?
Noblesse_obliger    18.02.2020, 11:55
Оценка:  +7
Noblesse_obliger
Уже прохрипел: " Это была провокация и срыв мирных договорённостей"!!!
Noblesse_obliger    18.02.2020, 11:31
Оценка:  +6
Noblesse_obliger
Никаких уступок оркам,только уничтожение!!!
БРОКЕР2020    18.02.2020, 11:19
Оценка:  +8
БРОКЕР2020
что значит "враг запросил тишины"? - это что - детские игры?
Кайдаш    18.02.2020, 11:21
Оценка:  +10
Кайдаш
с языка снял....
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