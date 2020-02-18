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Рада рассмотрела 482 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Комментариев: 1
Темпы рассмотрения поправок резко увеличились, но пока обработана лишь их десятая часть.
За день депутаты обработали 266 поправок
За день депутаты обработали 266 поправок
rada.gov.ua

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По состоянию на вечер 18 февраля 2020 Верховная Рада Украины рассмотрела 482 поправки из 4018, которые депутаты подали к законопроекту о рынке земли, пишет hromadske.ua

Рассмотрение поправок к документу возобновилось после недельного перерыва в заседаниях Верховной Рады. Предыдущий сессионный день депутатов был 7 февраля 2020. Тогда Верховная Рада рассмотрела 32 поправки к законопроекту о рынке земли.

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В целом за сессионный день 18 февраля депутаты рассмотрели 266 поправок, тогда как за всю первую сессионный неделю февраля – 216 поправок.

Напомним, в “Слуге Народа“ рассказали, почему не могут принять постановление о Майдане. Работа Верховной рады заблокирована из-за поправок к “земельному“ законопроекту.

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Теги: Верховная Рада, рынок земли, законопроект
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    18.02.2020, 19:05
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
мб до выборов 2024 успеют, "трудяги".
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