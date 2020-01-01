В Кривом Роге мужчина расчленил знакомую, чтоб не отдавать долг

Появились детали жестокого убийства в Кривом Роге.

Сегодня, 19 февраля, полиция Кривого Рога задержала 78-летнего мужчину, который из-за долга убил и расчленил свою 76-летнюю знакомую.

Читай также: Под Ровно хулиганы забили до смерти многодетного отца

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что мужчина убил свою знакомую, расчленил ее тело и выбросил в водоем возле рынка “Терминал” в Кривом Роге. По предварительным данным, причиной убийства стало нежелание возвращать женщине долг.

Пенсионер убил свою жертву молотком. В ходе обыска у него изъяли другие инструменты, с помощью которых он расчленил тело.

Подозреваемый dp.npu.gov.ua

Читай также: Под Одессой банда похитила земляка и бросила умирать в багажнике авто

Сам подозреваемый признался, что потерпевшая была его подругой и напомнила о долге, который надо вернуть. Отдавать деньги мужчина не хотел, поэтому решился на убийство. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, а останки выбросил в разные водоемы.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства события.

Напомним, в Кривом Роге маньяк расчленил женщину и бросил в водоем. Появились детали жуткого убийства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.