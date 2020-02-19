ВСУ оставили опорный пункт на передовой, но удержали позиции - Загороднюк

Министр обороны рассказал о вчерашнем бою в районе населенного пункта Золотое.

Украинские военные временно оставили опорный пункт "Баня" на Донбассе во время наступления боевиков сепаратистов. При этом украинские военные смогли удержать позиции. Об этом сообщил журналистам Министр обороны Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ.

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Загороднюк подчеркнул, что наступление начали оккупанты, а не украинские военные.



"По нашей информации, они (украинские военные) его временно оставили. Позиции наши остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций. Насколько нам известно это был наблюдательный пункт", - сказал министр.



Загороднюк также отметил, что ситуация в этом районе фронта является контролируемой.



Напомним, боевики возмутились позицией "властей ЛНР" о наступлении на Донбасс.

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