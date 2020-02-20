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Эвакуация из Уханя: Что происходит на борту самолета

Комментариев: 2
В сети появилось видео о том, что происходит на борту самолета с эвакуированными из Уханя украинскими гражданами.
Скриншот
Скриншот
t.me/mosiychuk

В социальных сетях появилось видео том, как украинские граждане переживают эвакуацию из зараженного Уханя. На данный момент пассажиры все ещё находятся в самолете. Видео опубликовал экс-нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук у себя в Telegram-канале.  

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Как видно из кадров пассажиры ведут себя спокойно, паники на борту нет. Врачи периодически проводят осмотры пассажиров, меряют температуру, а также раздают необходимые вещи.

По кадрам можно судить, что ситуация полностью находится под контролем. Причин для паники у пассажиров нет. В ближайшее время рейс совершит посадку в аэропорту Харькова.

Напомним, ранее самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.

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Теги: Ухань, Эвакуация, Самолет, Пассажиры
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Комментариев (2)
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Логичская-цепь    20.02.2020, 10:49
Оценка:  -1
Логичская-цепь
Самолёт с украинцами из Уханя не дали посадить в Тернополе, Львове и Харькове. Там жгут покрышки, перекрывают дороги, бунтуют. Это всё, что нужно знать об этой стране.
alex-zol    20.02.2020, 10:55
Оценка:  -1
alex-zol
все что нужно знать о 90% западенцах.
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