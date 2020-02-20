Эвакуация из Уханя: Что происходит на борту самолета

В сети появилось видео о том, что происходит на борту самолета с эвакуированными из Уханя украинскими гражданами.

В социальных сетях появилось видео том, как украинские граждане переживают эвакуацию из зараженного Уханя. На данный момент пассажиры все ещё находятся в самолете. Видео опубликовал экс-нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук у себя в Telegram-канале.

Читай также: Глава Харьковской ОГА заявил, что украинцы из Уханя в городе не останутся

Как видно из кадров пассажиры ведут себя спокойно, паники на борту нет. Врачи периодически проводят осмотры пассажиров, меряют температуру, а также раздают необходимые вещи.

По кадрам можно судить, что ситуация полностью находится под контролем. Причин для паники у пассажиров нет. В ближайшее время рейс совершит посадку в аэропорту Харькова.

Напомним, ранее самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.