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В Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов

Комментариев: 3
Агент собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.
Информатора задержали по месту временного проживания в Киеве
Информатора задержали по месту временного проживания в Киеве
СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента сепаратистов, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что бывший работник МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован.

Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.

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Информатор скрывался в разных населенных пунктах. Его задержали по месту временного проживания в Киеве.

Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь в "казаки" через соцсети. СБУ заблокировала очередную попытку боевиков завербовать украинскую молодежь.

 

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Теги: Киев, СБУ, фото, спецслужбы, агент, сепаратисты, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:42
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Зачем скрывать физиономию этого тела? "Героев" нужно знать, особенно когда отпустят.
I_gor2    20.02.2020, 11:34
Оценка:  +2
I_gor2
расстрелять его надо, но шаг гуманный суд даст условно.
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:39
Оценка:  0
Путин-Xyйло
*наш
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