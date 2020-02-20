В Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов

Агент собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.

Информатора задержали по месту временного проживания в Киеве СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента сепаратистов, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что бывший работник МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован.

Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.

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Информатор скрывался в разных населенных пунктах. Его задержали по месту временного проживания в Киеве.

Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь в "казаки" через соцсети. СБУ заблокировала очередную попытку боевиков завербовать украинскую молодежь.

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