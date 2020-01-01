Спасать, эвакуировать, обменивать: Зеленский призвал уважать украинцев из Уханя

Президент прокомментировал ситуацию вокруг украинцами из Уханя.

Президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию вокруг эвакуации украинцев из Китая, который стал эпицентром распространения коронавируса.

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Об это он написал на своем Телеграм-канале.

Зеленский заявил, что самолет с украинцами из Уханя приземлися в Украине, а точнее в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетит в Харьков, где и была запланирована посадка.

Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украине не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а в них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента, - написал Зеленский.

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Также президент отметил, что бактериологической опасности нет, но украинцы забыли, что все мы являемся людьми, включая эвакуированных.

Зеленский рассказал, как тепло и добродушно приняла своих граждан Франция. Он отметил, что борт с украинцами сел на дозаправку в Казахстане, где люди искренне радовались за спасенных граждан. Президент призвал также относиться к украинцам из Китая, которые были вынуждены спасаться.

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на “правильных” и “неправильных”. Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь, - добавил президент.

Напомним, самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку. Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

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