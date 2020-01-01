Операция эвакуация: Реакция социальных сетей на протесты

Пользователи соцсетей критикуют панику отдельных граждан .

Эвакуация украинских граждан из китайского Уханя вызвала бурную реакцию социальных сетей. Многие пользователи высмеивают украинцев, выступающих против эвакуации.

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В частности, местные жители поселка Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных граждан. Пользователи соцсетей называют такую реакцию “средневековьем“.

В социальных сетях появилось огромное количество мемов и фотожаб. Пользователи уверены, нельзя к эвакуированным относиться как к прокаженным.

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Журналист Юрий Романенко, отметил, что отношение к эвакуированным украинцам напоминает ему времена Средневековья, когда больных выгоняли за пределы города, не оказывая никакой помощи.

Напомним, местные жители города Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных из Китая. Люди перекрыли дороги.

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