Десять могил пострадали от артиллерийских снарядов 122 калибра.

Во время обстрела 18 февраля боевики разбомбили кладбище в Попасной

Во время обстрела 18 февраля боевики разбомбили кладбище в Попасной

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Во время обстрела подконтрольной Украине территории боевики разбомбили городское кладбище в Попасной. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Отмечается, что кладбище подверглось обстрелу из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм 18 февраля. В результате артиллерийского удара повреждено более 10 могил.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта, - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 18 февраля, на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита. Минобороны сообщало об одном погибшем солдате и четверых раненных.

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