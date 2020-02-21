Журналисты нашли тральщик "Черкассы", захваченный РФ в 2014 году

Украинский корабль вместе с еще тремя своими "собратьями" нашелся в севастопольской бухте.

Читай также: Катер “Бердянск“ был обстрелян из российского вертолета - экспертиза

Захваченный весной 2014 года Россией украинский минный тральщик “Черкассы“ находится в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом пишет издание “Крым. Реалии“.

Сообщается, что рядом с “Черкассами“ находятся еще три захваченных украинских корабля – тральщик “Чернигов“, корветы “Луцк“ и “Тернополь“. Отмечается, что на опубликованной видеозаписи бывший командир корабля Юрий Федаш опознал его и отметил, что в целом, захваченный плавсостав “находится в неухоженном состоянии“.

"Черкассы" сегодня в бухте Стрелецкая krymr.com

Читай также: Причастные к атаке на корабли ВМСУ под Керчью пойдут под санкции

Для справки. В марте 2014 года моряки тральщика “Черкассы“ держали оборону на озере Донузлав во время оккупации Крыма. После аннексии полуострова перешедший на сторону России командир пятой бригады надводных кораблей ВМС Украины Виталий Звягинцев отдал приказ всем кораблям причалить к берегу, однако пять кораблей, в том числе “Черкассы“ вышли на середину озера, чтобы не допустить захвата.

Несколько раз тральщик “Черкассы“ пытался прорвать блокаду Донузлава, растащив затопленные в начале марта судна, однако очередная попытка закончилась тем, что “Черкассы“ уткнулись в буксирное судно, с которого предпринимались попытки высадиться на борт. В ночь с 25 на 26 марта корабль был захвачен Россией.

Напомним, курсанты ВМС Украины прошли стажировку на патрульных катерах типа “Island“. На протяжении двух месяцев курсанты тренировались и проходили стажировку в частях ВМС Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.