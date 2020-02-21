Зеленский о ситуации в Новых Санжарах: Мы - Европа эпохи Средневековья

Президент прокомментировал беспорядки в Новых Санжарах.

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Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли украинцев из Уханя на карантин, уже второй день подряд остается на слуху. Беспорядки прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом передает РБК-Украина.

Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово, - сказал Зеленский.

Кроме того, гарант поприветствовал всех украинцев дома и пожелал им крепкого здоровья.

Хочу поздравить всех украинцев, которые вчера вернулись на родину из китайского города Ухань. Все желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они уже будут дома, - сказал он.

Кроме того, Зеленский анонсировал запуск важного для страны стартапа, но не удавался в подробности.

Верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап. Тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления, - сказал Зеленский.

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Напомним, Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки. Девушка выложила видео общения с президентом.

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