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Зеленский о ситуации в Новых Санжарах: Мы - Европа эпохи Средневековья

Комментариев: 3
Президент прокомментировал беспорядки в Новых Санжарах.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

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Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли украинцев из Уханя на карантин, уже второй день подряд остается на слуху. Беспорядки прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом передает РБК-Украина.

Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина  - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы  - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово, - сказал Зеленский.

Кроме того, гарант поприветствовал всех украинцев дома и пожелал им крепкого здоровья.

Хочу поздравить всех украинцев, которые вчера вернулись на родину из китайского города Ухань. Все желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они уже будут дома, - сказал он.

Кроме того, Зеленский анонсировал запуск важного для страны стартапа, но не удавался в подробности.

Верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап. Тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления, - сказал Зеленский.

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Напомним, Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки. Девушка выложила видео общения с президентом.

 

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Теги: Зеленский, протесты, Новые Санжары, коронавирус
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Комментариев (3)
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Кайдаш    21.02.2020, 15:12
Оценка:  +2
Кайдаш
Не мы, а вы, пан препиздент
LifeStriker    21.02.2020, 14:54
Оценка:  +1
LifeStriker
Средневековье это поселить людей в этот сарай под названием санаторий и избить напуганных неосведомленных местных
zveroboy111    21.02.2020, 14:52
Оценка:  0
zveroboy111
І це все, що воно може сказати? Не спроможне налагодити взаєморозуміння навіть зі своїм рехторатом доубойобів? Ну, так, доубойоби - вони непередбачені: сьогодні обрали тебе у презеденти, а завтра лопату у дупу тобі запхають. Так, по-пріколу.
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