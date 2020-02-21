“Извините”: Джокер от имени украинки из Уханя пообщался в Гончаруком
Известный пранкер Джокер от имени украинки Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Уханя, пообщался с якобы премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
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Об этом он традиционно сообщил на своем Telegram-канале.
От имени девушки Анастасии Зинченко Джокер объяснил премьер-министру всю сложившуюся ситуацию и спросил, что же делать.
Между тем, якобы Гончарук ответил кратко:
Добрый вечер, Анастасия. Очень жаль, что так получилось. Извините.
Затем девушка спросила, что ей на данный момент делать, но собеседник уже ничего не ответил.
Напомним, Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки. Девушка выложила видео общения с президентом.
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