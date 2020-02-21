Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Извините”: Джокер от имени украинки из Уханя пообщался в Гончаруком

Комментариев: 1
Премьер якобы извинился и ничего не посоветовал.
Джокер опубликовал новую переписку
Джокер опубликовал новую переписку
коллаж фото

Известный пранкер Джокер от имени украинки Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Уханя, пообщался с якобы премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Читай также: Украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки

Об этом он традиционно сообщил на своем Telegram-канале.

От имени девушки Анастасии Зинченко Джокер объяснил премьер-министру всю сложившуюся ситуацию и спросил, что же делать.

Между тем, якобы Гончарук ответил кратко:

Добрый вечер, Анастасия. Очень жаль, что так получилось. Извините.

Затем девушка спросила, что ей на данный момент делать, но собеседник уже ничего не ответил.

Переписка
Переписка
t.me/joker_ukr

Напомним, Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки. Девушка выложила видео общения с президентом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, Зинченко, Ухань, премьер, пранк, Джокер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Frenki-zol    21.02.2020, 16:30
Оценка:  -3
Frenki-zol
профан из массовки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь