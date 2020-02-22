“Меня хотят убить”: По Одессе бегал голый мужчина
Одессит вел себя неадекватно.
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В Одессе среди белого дня по улицам бегал абсолютно голый мужчина.
Видео инцидента появилось на видеохостинге Youtube.
Отмечается, что инцидент произошел в районе школы № 8 на ул. Якова Бреуса в Одессе. Неадекватного мужчину засняли на видео проезжающие мимо одесситы.
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Очевидцы говорят, что мужчина бегал по улице и кричал, что его хотят убить. Между тем, детали инцидента пока неизвестны.
Напомним, в Киеве из канализации вытащили голого мужчину. Появилось видео спасения мужчины.
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