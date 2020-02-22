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“Меня хотят убить”: По Одессе бегал голый мужчина

Комментариев: 1
Одессит вел себя неадекватно.
Мужчина говорил, что его хотят убить
Мужчина говорил, что его хотят убить
скриншот

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В Одессе среди белого дня по улицам бегал абсолютно голый мужчина. 

Видео инцидента появилось на видеохостинге Youtube.

Отмечается, что инцидент произошел в районе школы № 8 на ул. Якова Бреуса в Одессе. Неадекватного мужчину засняли на видео проезжающие мимо одесситы.

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Очевидцы говорят, что мужчина бегал по улице и кричал, что его хотят убить. Между тем, детали инцидента пока неизвестны.

Напомним, в Киеве из канализации вытащили голого мужчину. Появилось видео спасения мужчины.

 

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Теги: голый мужчина, неадекват, Одесса
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    22.02.2020, 14:02
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Наркота до добра не доводит.
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