“Меня хотят убить”: По Одессе бегал голый мужчина

Одессит вел себя неадекватно.

Мужчина говорил, что его хотят убить скриншот

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В Одессе среди белого дня по улицам бегал абсолютно голый мужчина.

Видео инцидента появилось на видеохостинге Youtube.

Отмечается, что инцидент произошел в районе школы № 8 на ул. Якова Бреуса в Одессе. Неадекватного мужчину засняли на видео проезжающие мимо одесситы.

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Очевидцы говорят, что мужчина бегал по улице и кричал, что его хотят убить. Между тем, детали инцидента пока неизвестны.

Напомним, в Киеве из канализации вытащили голого мужчину. Появилось видео спасения мужчины.

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