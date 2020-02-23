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Рябошапка нанес сокрушительные удары по делам Майдана - адвокат

Комментариев: 6
Генпрокурор убрал ключевых следователей в расследованиях преступлений против участников Революции Достоинства.
Генпрокурор Руслан Рябошапка
Генпрокурор Руслан Рябошапка
Офис президента

Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Виталий Титыч считает, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка нанес два мощнейших удара за все годы расследования в "делах Майдана". Об этом Титыч заявил в интервью изданию Главком.

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"Разрушив концепцию досудебного расследования по» делам Майдана «и убрав людей, которые эффективно работали, Рябошапка нанес два мощных удара по этим делам за все годы", — сказал адвокат.

Титыч убежден, что аттестация сотрудников генеральной прокуратуры проходила с большим количеством нарушений, что привело к усложнению расследования преступлений против участников Революции Достоинства. 

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"Рекламируемая Рябошапкой аттестация проводится с многочисленными нарушениями законодательства и здравого смысла, негативные последствия этого иметь в ближайшее время. Поэтому улучшения не вижу, а вот ухудшение — да. Незаконно и произвольно освобождены ключевые следователи, руководители следственного подразделения, которые работали над расследованием", — отметил он.

Напомним, генпрокурор Рябошапка ранее заявил, что следствию известны лица, которые могли быть причастны к утечке информации по делам Майдана.

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Комментариев (6)
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andy55524    23.02.2020, 11:47
Оценка:  +1
andy55524
посадить на 20 лет Пашинского, который на майдан огнестрел привёз и дело закрыть.
zevvs    23.02.2020, 11:38
Оценка:  +1
zevvs
Лучше верните спиленные деревья со следами пуль.
BabaYul    23.02.2020, 11:38
Оценка:  +2
BabaYul
Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Виталий Титыч 6 лет успешно доит этих самых родственников, и надеется на это в дальнейшем. Не боись Титыч. И при этой власти никто нихрена не расследует.
PomoikaZE    23.02.2020, 11:23
Оценка:  -1
PomoikaZE
До сих пор в Украине еще не было таких, мягко скажем, некомпетентных руководителей. Казалось, что достигли дна, но тут снизу постучали Zeпутаты и их почитатели (соростята, грантоеды и прочие отходы).
МаксимУм    23.02.2020, 11:20
Оценка:  +7
МаксимУм
Эфективно за 6 лет не продвинулись ни на шаг... Пусть вернут зарплату за 6 лет!
nelci    23.02.2020, 11:41
Оценка:  +1
nelci
А что эффективного сделанного за 6 лет кто что может вспомнить, воровство не в счет?
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