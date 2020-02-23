Рябошапка нанес сокрушительные удары по делам Майдана - адвокат

Генпрокурор убрал ключевых следователей в расследованиях преступлений против участников Революции Достоинства.

Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Виталий Титыч считает, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка нанес два мощнейших удара за все годы расследования в "делах Майдана". Об этом Титыч заявил в интервью изданию Главком.

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"Разрушив концепцию досудебного расследования по» делам Майдана «и убрав людей, которые эффективно работали, Рябошапка нанес два мощных удара по этим делам за все годы", — сказал адвокат.



Титыч убежден, что аттестация сотрудников генеральной прокуратуры проходила с большим количеством нарушений, что привело к усложнению расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

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"Рекламируемая Рябошапкой аттестация проводится с многочисленными нарушениями законодательства и здравого смысла, негативные последствия этого иметь в ближайшее время. Поэтому улучшения не вижу, а вот ухудшение — да. Незаконно и произвольно освобождены ключевые следователи, руководители следственного подразделения, которые работали над расследованием", — отметил он.



Напомним, генпрокурор Рябошапка ранее заявил, что следствию известны лица, которые могли быть причастны к утечке информации по делам Майдана.

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