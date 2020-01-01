Холодницкий рассказал, когда покинет должность

30 ноября 2020 года истекает срок полномочий главы САП Назара Холодницкого.

Глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Назар Холодницкий прокомментировал истекающий срок полномочий 30 ноября 2020 года. По словам Холодницкого, “он за свое кресло не держится и искать какие-то юридические “лазейки“ не будет“. Об этом глава САП рассказал в интервью РБК.

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“Искренне считаю, что на этом жизнь не заканчивается. Все имеет свое начало и все имеет свой конец. Просто многие чиновники в нашем государстве считают, что должность - это смысл бытия. Интересно и смешно было наблюдать за теперь уже бывшими министрами и депутатами, которые делают “хорошую мину при плохой игре“. Как многие из них пытаются любыми способами вернуться “в обойму““ - отметил Холодницкий.

Ходить и “продавать“ себя, чтобы меня взяли куда-то на работу, я не планирую. Пока работаем - подчеркнул он

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Глава САП рассказал, что выбор профессии был для него сознательным. “Тогда, в 2006 году, у прокуратуры было больше полномочий, а следовательно и возможностей быть эффективным правоохранительным органом, поэтому это был сознательный выбор“ - отметил он.

У меня, честно говоря, возникало иногда желание пойти обычным районным прокурором и снова заниматься тем, чем занимался первые семь лет своей карьеры: расследование убийств, грабежей, разбоев. Там можно быстрее показать результат - посадить убийц или наркодилеров - подытожил он

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