Холодницкий рассказал, когда покинет должность
Глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Назар Холодницкий прокомментировал истекающий срок полномочий 30 ноября 2020 года. По словам Холодницкого, “он за свое кресло не держится и искать какие-то юридические “лазейки“ не будет“. Об этом глава САП рассказал в интервью РБК.
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“Искренне считаю, что на этом жизнь не заканчивается. Все имеет свое начало и все имеет свой конец. Просто многие чиновники в нашем государстве считают, что должность - это смысл бытия. Интересно и смешно было наблюдать за теперь уже бывшими министрами и депутатами, которые делают “хорошую мину при плохой игре“. Как многие из них пытаются любыми способами вернуться “в обойму““ - отметил Холодницкий.
Ходить и “продавать“ себя, чтобы меня взяли куда-то на работу, я не планирую. Пока работаем - подчеркнул он
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Глава САП рассказал, что выбор профессии был для него сознательным. “Тогда, в 2006 году, у прокуратуры было больше полномочий, а следовательно и возможностей быть эффективным правоохранительным органом, поэтому это был сознательный выбор“ - отметил он.
У меня, честно говоря, возникало иногда желание пойти обычным районным прокурором и снова заниматься тем, чем занимался первые семь лет своей карьеры: расследование убийств, грабежей, разбоев. Там можно быстрее показать результат - посадить убийц или наркодилеров - подытожил он
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