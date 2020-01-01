Зеленский наградил Григория Чапкиса

Зеленский наградил Чапкиса 24 февраля 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 90-летнего танцора Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого. 24 февраля глава государства подписал соответствующий Указ.

Читай также: В День независимости Зеленский наградил более 100 человек

“За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство награждаю орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича“ - говорится в сообщении.

Указ президента о награждении танцора Скриншот

Справка: 90-летний Григорий Чапкис родился в Кишиневе, а учился и получил известность в Киеве. Сейчас Григорий работает в Институте искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Участвовал в проекте 1+1 Танцы со звездами, открыл собственную школу.

Ранее Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого. Он агражден “за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.