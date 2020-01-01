Зеленский наградил Григория Чапкиса
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 90-летнего танцора Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого. 24 февраля глава государства подписал соответствующий Указ.
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“За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство награждаю орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича“ - говорится в сообщении.
Справка: 90-летний Григорий Чапкис родился в Кишиневе, а учился и получил известность в Киеве. Сейчас Григорий работает в Институте искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Участвовал в проекте 1+1 Танцы со звездами, открыл собственную школу.
Ранее Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого. Он агражден “за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине“.
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