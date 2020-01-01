Под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ
Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом передает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.
Отмечается, что это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.
"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ
Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.
Ранее сообщалось, что в Николаеве отремонтированные казармы не выдержали сильного ветра. Минобороны готовит претензию генподрядчику, который занимался ремонтом здания в 2017 году.
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