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Под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ

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Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду. Личный состав сейчас проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.
Ветер завалил палаточный городок ВСУ
Ветер завалил палаточный городок ВСУ
facebook.com/235JTC

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом передает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.

Отмечается, что это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отремонтированные казармы не выдержали сильного ветра. Минобороны готовит претензию генподрядчику, который занимался ремонтом здания в 2017 году.

Спасатели показали последствия урагана в Украине

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Теги: погода, Николаев, фото, военные, ветер, непогода, палатки, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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