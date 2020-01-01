Под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ

Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду. Личный состав сейчас проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом передает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.

Отмечается, что это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

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Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отремонтированные казармы не выдержали сильного ветра. Минобороны готовит претензию генподрядчику, который занимался ремонтом здания в 2017 году.

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