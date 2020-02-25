Власти планируют написать изменения в Конституцию и подать в парламент

Чиновники хотят менее чем за месяц написать изменения в Конституцию и подать в Верховную Раду.

Офис президента, Министерство развития общин и территорий и профильный комитет Верховной Рады намерены согласовать до 20 марта текст изменений в Конституцию Украины и внести его в парламент. Изменения планируют внести до 5 сентября. Об этом сообщает “Украинская правда“.

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25 февраля в Киеве проходит первая часть обсуждения изменений, в которой принимают участие депутаты, чиновники, дипломаты и общественники.



В рамках встречи обсуждаются разделения полномочий между государством и органами местного самоуправления и формат партнерства между этими институтами.

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“Мы сегодня начинаем большую общественную дискуссию о наиболее успешной, по мнению людей, реформы. Мы сегодня должны думать не о количественных показателях, количестве общин и как их поделить, а о людях. Доступности к медицине, образованию“, - отметил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль



С 27 февраля по 4 марта обсуждение пройдет в регионах Украины. До 15 марта форум с делегатами регионов должен пройти в столице. Над текстом изменений в Конституцию пройдет работа с парламентскими фракциями и экспертами

Напомним, Гончарук рассказал о главном достижении Украины за последние 10 лет.

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