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Долги шахтерам: Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплаты

Комментариев: 2
Президент потребовал погасить долги по зарплатам для шахтеров.
Владимир Зеленский потребовал от Кабмина ликвидировать долги перед шахтерами
Владимир Зеленский потребовал от Кабмина ликвидировать долги перед шахтерами
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев закрыть все долги по зарплате шахтерам. Об этом он сообщил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности, пишет Цензор.НЕТ.

Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы, - заявил он.

По словам Зеленского, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.

Напомним, Минэнерго ищет новую работу для шахтеров. В Украине убыточные шахты закроют, а горняков отправят на профессиональную переориентацию.

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Теги: Зеленский, шахтеры, долги по зарплатам, Кабмин
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Комментариев (2)
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lusyika    25.02.2020, 14:13
Оценка:  +1
lusyika
Налякав їжака голою ср*кою...воно ж нещасні так перелякались!!!!!!
Letohradek    25.02.2020, 14:11
Оценка:  +1
Letohradek
Крысомордый снова лезет не в свое дело ... Как же хрыпаый мечтает быть похожим на путена у лукашенка
Зэбилы, кого вы подсунули Украине?
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