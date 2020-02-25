Долги шахтерам: Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплаты

Президент потребовал погасить долги по зарплатам для шахтеров.

Читай также: Одной из крупнейших шахт Украины грозит затопление

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев закрыть все долги по зарплате шахтерам. Об этом он сообщил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности, пишет Цензор.НЕТ.

Я очень прошу в ближайшие два месяца (март-апрель) полностью закрыть все долги, полностью, перед шахтерами. Если не будем закрывать, пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы, - заявил он.

По словам Зеленского, на сегодняшний день задолженность по зарплате составляет более 1 млрд грн.

Напомним, Минэнерго ищет новую работу для шахтеров. В Украине убыточные шахты закроют, а горняков отправят на профессиональную переориентацию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.