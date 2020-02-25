Федына пришла на допрос в ГБР и обратилась к Зеленскому

Нардеп Федына пришла на допрос по делу об угрозах президенту Зеленскому.

25 февраля народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает "Укринформ".

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Перед зданием ГБР Федына выступила перед журналистами и группой поддержки и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Депутат заявила, что приглашает президента на открытую встречу.



"Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос. Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.

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Напомним, 12 февраля сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение народному депутату Украины Софии Федыне по факту угрозы убийством президенту Украины.



27 октября нардеп София Федына и волонтер Маруся Звиробий вышли в прямой эфир в Facebook из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского в зоне АТО. Стиль общения президента с добровольцами девушки назвали недопустимым и заявили, что путешествия в зону АТО опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. “Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую“, - сказала тогда Федына.

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