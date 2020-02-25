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Федына пришла на допрос в ГБР и обратилась к Зеленскому

Комментариев: 6
Нардеп Федына пришла на допрос по делу об угрозах президенту Зеленскому.
Нардеп Федына прибыла на допрос в ГБР
Нардеп Федына прибыла на допрос в ГБР
Ukrinform.ua

25 февраля народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает "Укринформ".

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Перед зданием ГБР Федына выступила перед журналистами и группой поддержки и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Депутат заявила, что приглашает президента на открытую встречу.

"Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос. Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.

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Напомним, 12 февраля сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение народному депутату Украины Софии Федыне по факту угрозы убийством президенту Украины.

27 октября нардеп София Федына и волонтер Маруся Звиробий вышли в прямой эфир в Facebook из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского в зоне АТО. Стиль общения президента с добровольцами девушки назвали недопустимым и заявили, что путешествия в зону АТО опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. “Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую“, - сказала тогда Федына.

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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    25.02.2020, 14:08
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Если бы Зеленский до выборов посцал в баночку, то после выборов ему не пришлось бы ходить в памперсе!
Alexsy    25.02.2020, 13:59
Оценка:  -3
Alexsy
При сахарнощеколадном за такие высказывания СБУ срабатывала момпнтально!
DmitriyMakarov    25.02.2020, 13:51
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
В правосудие мы поверим только когда эта шваль перестанет улыбаться и получит реальный срок!
Путин-Xyйло    25.02.2020, 14:05
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
"Если ты не перестанешь творить херню, тебя точно грохнут!" - Это угроза? Тогда какие именно действия (не слова) испугали Зеленского?
designandrey65    25.02.2020, 13:51
Оценка:  +4
designandrey65
хватит передергивать,,, сплошная невинность... Слышал я их опус. Там явно угрозы. Должны отетить по закону
shk67    25.02.2020, 13:48
Оценка:  0
shk67
Мелкий бздливый мстительный сученок Зе.
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