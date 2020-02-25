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Жители Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста

Комментариев: 1
По словам советника главы МВД, жители Новых Санжар поддались "панике", а сейчас хотят помочь эвакуированным из Уханя.
Жители Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста
Жители Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста
EPA/UPG

Более 30 жителей Полтавской области, в том числе и жители Новых Санжар пришли к палатке Красного креста. Они выразили желание оказать гуманитарную помощь эвакуированным из Уханя украинцам и иностранцам, которые находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии на территории населенного пункта. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга, передает УНИАН

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Так, по словам Варченко, более 30 жителей Полтавской области, из них - около десятка - это жители Новых Санжар пришли к палатке Красного креста. Они пришли со своей гуманитарной помощью и “пытаются чем-то помочь“ эвакуированным украинцам и иностранцам.

Новосанжаровцы, ранее поддавшись мгновенному головокружению в отдельно взятый день февраля месяца 2020 года, сейчас активно вместе со всеми остальными гражданами, которые хотят помочь, проявляют свое “большое сердце“ и “широкую душу“, - заявил он.

Напомним, ранее Подавляющее большинство украинцев осудило протесты в Новых Санжарах.

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Теги: Новые Санжары, Местные жители, Помощь, Красный крест, Гуманитарная помощь
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Комментариев (1)
dimasvetik    25.02.2020, 16:11
Оценка:  +10
dimasvetik
все равно тот позор остался в душе! только время заставит забыть его.
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