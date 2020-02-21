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Переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий "Новые Санжары"

Комментариев: 1
Вынужденные переселенцы из оккупированной части Донбасса привезли продукты для эвакуированных граждан из Уханя.
Переселенцы Донбасса привезли продукты для эвакуированных из Уханя
Переселенцы Донбасса привезли продукты для эвакуированных из Уханя
facebook.com/Владимир Рунец

Переселенцы из оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания для украинских граждан, которые находятся на карантине в поселке Новые Санжары. От интервью они отказались. Об этом сообщает журналист ресурса “Новое Время“ Владимир Рунец у себя в Facebook

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Как видно на фотографии, люди привезли фрукты, напитки, сладости и кофе. От интервью неравнодушные граждане отказались. Сели в машину и уехали.

Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. “Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них“. От интервью отказались, разгрузили машину и уехали, - написал журналист.

Переселенцы с Донбасса привезли продукты для эвакуированных из Уханя
Переселенцы с Донбасса привезли продукты для эвакуированных из Уханя
facebook.com/Владимир Рунец

Напомним, ранее эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили. 

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Теги: Санаторий, Продукты, Новые Санжары, Донбасс, Переселенцы
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Комментариев (1)
WTF2wtf    21.02.2020, 13:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Кстати, в тех же Новых Санжарах принимали первых беженцев с оккупированного Донбасса в 2014-м, в соседних детских лагерях и санаториях расселяли
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