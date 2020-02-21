Переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий "Новые Санжары"

Вынужденные переселенцы из оккупированной части Донбасса привезли продукты для эвакуированных граждан из Уханя.

Переселенцы из оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания для украинских граждан, которые находятся на карантине в поселке Новые Санжары. От интервью они отказались. Об этом сообщает журналист ресурса “Новое Время“ Владимир Рунец у себя в Facebook.

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Как видно на фотографии, люди привезли фрукты, напитки, сладости и кофе. От интервью неравнодушные граждане отказались. Сели в машину и уехали.

Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. “Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них“. От интервью отказались, разгрузили машину и уехали, - написал журналист.

Переселенцы с Донбасса привезли продукты для эвакуированных из Уханя facebook.com/Владимир Рунец

Напомним, ранее эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили.

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