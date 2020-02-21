Переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий "Новые Санжары"
Переселенцы из оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания для украинских граждан, которые находятся на карантине в поселке Новые Санжары. От интервью они отказались. Об этом сообщает журналист ресурса “Новое Время“ Владимир Рунец у себя в Facebook.
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Как видно на фотографии, люди привезли фрукты, напитки, сладости и кофе. От интервью неравнодушные граждане отказались. Сели в машину и уехали.
Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. “Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них“. От интервью отказались, разгрузили машину и уехали, - написал журналист.
Напомним, ранее эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили.
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