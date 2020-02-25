Россияне отпустили украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море

Об освобождении украинских моряков сообщил нардеп от "Слуги Народа".

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации отпустила четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержала в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от “Слуги народа“ Павел Мельник.

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“Срочно! Украинских рыбаков освободили! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне!“ - сообщил Мельник.

Напомним, ФСБ задержала в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Задержанными оказались рыбаки, которые якобы уже сознались в незаконном вылове рыбы. В воскресенье оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 дней.

Напомним, ФСБ в Крыму задержала двух подростков, которые якобы хотели взорвать школу.

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