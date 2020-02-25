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Россияне отпустили украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море

Комментариев: 5
Об освобождении украинских моряков сообщил нардеп от "Слуги Народа".
Россияне отпустили украинских моряков
Россияне отпустили украинских моряков
Wikipedia

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации отпустила четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержала  в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от “Слуги народа“ Павел Мельник.

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Срочно! Украинских рыбаков освободили! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне!“ - сообщил Мельник.

Напомним, ФСБ задержала в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Задержанными оказались рыбаки, которые якобы уже сознались в незаконном вылове рыбы. В воскресенье оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 дней.

 

 

Напомним, ФСБ в Крыму задержала двух подростков, которые якобы хотели взорвать школу.

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Комментариев (5)
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Woodbrother    25.02.2020, 16:57
Оценка:  +1
Woodbrother
В своем море наши рыбаки могу желать все что угодно.
kapablankas    25.02.2020, 17:01
Оценка:  -4
kapablankas
браконьеры ???
srh_fever    25.02.2020, 16:26
Оценка:  -1
srh_fever
Штраф и арест на 10 суток , за браконьерство , и все домой, а вы что хотели чтобы их расстреляли что ли ?
Rikstal    25.02.2020, 16:51
Оценка:  +1
Rikstal
наверное, они оказались не бандеровцами
Путин-Xyйло    25.02.2020, 17:10
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А они что, сутки на пролет пели гимн расии?Или быстро согласились работать на ФСБ?
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