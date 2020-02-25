Против нардепов ОПЗЖ открыли дело за клевету в отношении Порошенко и Обамы

В прокуратуре зарегистрировали производство против ряда нардепов от ОПЗЖ.

В Офисе Генерального прокурора открыли уголовное производство в отношении группы народных депутатов от партии ОПЗЖ за ложное сообщение о преступлении. Речь идет об их заявлении о якобы ограбление Украины на 100 млрд долларов США экс-президентами США и Украины Бараком Обамой и Петром Порошенко.

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Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что фигурантами дела являются депутаты от ОПЗЖ Р. Кузьмин, М. Скорик, Ю.Загородний, Н.Шуфрич и другие.



“17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на 100 млрд долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко“, - сообщил Головань.

Напомним, мошенники пытались “продать“ должности губернаторов за несколько миллионов.

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