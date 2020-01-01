Дубилет раскритиковал систему отчетов в Украине

Министр Кабинета министров заявил, что более 70% отчетов, которые пишут чиновники по всей Украине, просто не нужны.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет подверг критике систему подачи отчетов в Украине. Он заявил, что более 70% отчетов, которые подаются в правительство чиновниками со всей Украины, не представляют никакой ценности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Мы провели анализ на основе отчетов, которые готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА. Всего их оказалось 4185. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы, - пишет Дубилет.

Так, по словам Дубилета, они начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Изучали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты.

Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, и почти всегда просто скапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла, - заявил министр.

Также, по словам Дубилета, около 10% этих отчетов не нужны были даже официально. В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом чиновникам на местах.

Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум, - подытожил Дубилет.

Скриншот facebook.com/dubilet/photos

Напомним, ранее Дубилет рассказал, какие документы не подлежат диджитализации.

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