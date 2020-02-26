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Вопрос на 99% решен: Уход Гончарука и назначение Тигипко премьером – СМИ

Комментариев: 6
Сразу три источника близкие к власти заявили, что Зеленский намерен снять Гончарука с должности премьер-министра, а на его место назначить Тигипко.
Уход Гончарука и назначение Тигипко премьером
Уход Гончарука и назначение Тигипко премьером
Коллаж фото

Президент Владимир Зеленский рассматривает вариант замены премьер-министра Алексея Гончарука. На эту должность он планирует назначить политика Сергея Тигипко. Переговоры с ним ведутся до сих пор. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой сразу на три источника в правительстве. 

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Однако ни пресс-секретарь Владимира Зеленского, ни пресс-служба компании Сергея Тигипко Tigipko TAS Group никак не прокомментировали вопросы журналистов относительно планов президента Зеленского сделать такие перестановки в правительстве.

Информацию о том, что вопрос назначения Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины на 99% решен, подтвердили источники lb.ua.

Это вопрос решенный. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он пойдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и поддержано голосами назначение, – сказал источник во власти.

Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить, – добавил второй собеседник.

Справка. Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. Впервые он появился на госслужбе в качестве заместителя премьер-министра при тогдашнем премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко.

В 1990-2000 годах он был министром экономики при правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. В 2010 году Сергей Тигипко и сам баллотировался на пост президента, заняв на выборах третье место.

На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с “Партией регионов“ Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Гончарук опроверг слухи о возможной отставке правительства

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Теги: Гончарук, Тигипко, Отставка, Зеленский, Премьер-министр, Украина
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Комментариев (6)
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dimasvetik    26.02.2020, 11:32
Оценка:  +1
dimasvetik
блин! почему там такие при..ки! снова на теже грабли по второму кругу!
Woodbrother    26.02.2020, 11:08
Оценка:  +10
Woodbrother
Тигипко премьером, а Януковича президентом. Какая разница - главное обещать дешевой колбасы.
Света    26.02.2020, 11:01
Оценка:  +3
Света
Именно Тигибко и Яценюк когда были премьерои и главой нац банка разработали схему при которой кредиты выдавались $ с целью последующего обвала. В кредите в гривнах под любым предлогом отказывали. После обвала Яценюк мгновенно стал милиардером. Какую схему хотят внедрить сейчас?
Woodbrother    26.02.2020, 11:09
Оценка:  +7
Woodbrother
А Яценюк точно миллиардер ? Почему его нет в ФОРБСЕ например ?
lusyika    26.02.2020, 11:26
Оценка:  +3
lusyika
Не меліть х**ню!!! Хо ч Вікіпедію читайте, якщо букви знаєте!
Когда Сергей Тигипко 4 июля 2004 года возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, Яценюку поручили исполнять обязанности главы НБУ до конца предвыборной кампании.
futbolprognoz    26.02.2020, 11:01
Оценка:  +2
futbolprognoz
реально клоун зеленский. То курс пороха продолжает, теперь яныколюдей назначает...
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