Вопрос на 99% решен: Уход Гончарука и назначение Тигипко премьером – СМИ

Сразу три источника близкие к власти заявили, что Зеленский намерен снять Гончарука с должности премьер-министра, а на его место назначить Тигипко.

Президент Владимир Зеленский рассматривает вариант замены премьер-министра Алексея Гончарука. На эту должность он планирует назначить политика Сергея Тигипко. Переговоры с ним ведутся до сих пор. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой сразу на три источника в правительстве.

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Однако ни пресс-секретарь Владимира Зеленского, ни пресс-служба компании Сергея Тигипко Tigipko TAS Group никак не прокомментировали вопросы журналистов относительно планов президента Зеленского сделать такие перестановки в правительстве.

Информацию о том, что вопрос назначения Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины на 99% решен, подтвердили источники lb.ua.

Это вопрос решенный. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он пойдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и поддержано голосами назначение, – сказал источник во власти.

Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить, – добавил второй собеседник.

Справка. Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. Впервые он появился на госслужбе в качестве заместителя премьер-министра при тогдашнем премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко.

В 1990-2000 годах он был министром экономики при правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. В 2010 году Сергей Тигипко и сам баллотировался на пост президента, заняв на выборах третье место.

На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с “Партией регионов“ Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Гончарук опроверг слухи о возможной отставке правительства.

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