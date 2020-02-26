Чичерина запостила фото из Борисполя: Пограничники заявляют о провокации

Сторонница сепаратистов Чичерина заявила, что прибыла в Киев.

26 февраля скандальная российская певица и поклонница террористов так называемых "ДНР" Чичерина опубликовала на своей странице в Facebook фото якобы из киевского аэропорта Борисполь. В Погранслужбе заявили, что фото снято не в Борисполе, а въезд в Украину стороннице сепаратистов давно запрещен.

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Журналисты Украинской Правды обратились за комментарием в Службу безопасности Украины. Там им сообщили о том, что певица границе не пересекала и въезд ей запрещен. Данную информацию подтвердили и в Госпогранслужбе.



"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", - прокомментировал пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко.



Напомним, российская рок-певица Юлия Чичерина неоднократно посещала оккупированный Донбасс и не раз выражала поддержку захватнической политики РФ.

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