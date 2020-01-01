Пес пограничников помог найти почти 20 кг каннабиса в запасном колесе

Пес обнаружил наркотики в запаске микроавтобуса.

На пограничном пункте пропуска "Грушев" во Львовской области пограничники остановили украинца, который возвращался из Польши. С помощью служебной собаки в запасном колесе его автомобиля обнаружили тайник с каннабисом. Об этом сообщили в Госпогранслужбы.

Читай также: Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину

Отмечается, что всего было обнаружено почти 20 кг вещества. Об этом факте пограничники сообщили соответствующим органам.



"В результате проверки пограничники достали из микроавтобуса "Мерседес" запасное колесо. В нем наш соотечественник перевозил пакеты с веществом. Экспресс-анализ показал, что это вещество, скорее всего, является каннабисом", — сообщили в пресс-службе.





Напомним, под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.