Под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен

Теплицу мужчина оборудовал в подвале, а полученный урожай хранил в банках, ведрах и коробках.

Под Киевом мужчина дома вырастил марихуану почти на 1 млн гривен npu.gov.ua

В городе Обухов Киевской области мужчина оборудовал в подвальном помещении теплицу, где выращивал элитные сорта конопли. Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировкой вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых для подпольного производства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, незаконную деятельность 43-летнего мужчины задокументировали оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Обуховского отдела полиции.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенные наркозелья, разнообразное оборудование, банковские карточки, - говорят в полиции.

Отмечается, что на “черном рынке“ сумма изъятого может составлять около 1 млн гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков.

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