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Под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен

Комментариев: 1
Теплицу мужчина оборудовал в подвале, а полученный урожай хранил в банках, ведрах и коробках.
Под Киевом мужчина дома вырастил марихуану почти на 1 млн гривен
Под Киевом мужчина дома вырастил марихуану почти на 1 млн гривен
npu.gov.ua

В городе Обухов Киевской области мужчина оборудовал в подвальном помещении теплицу, где выращивал элитные сорта конопли. Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировкой вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых для подпольного производства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Как сообщается, незаконную деятельность 43-летнего мужчины задокументировали оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Обуховского отдела полиции.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенные наркозелья, разнообразное оборудование, банковские карточки, - говорят в полиции.

Отмечается, что на “черном рынке“ сумма изъятого может составлять около 1 млн гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков. 

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Теги: Киевская область, Обухов, Наркотики, Марихуана, Полиция
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    25.02.2020, 17:08
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Всегда удивляло, откуда мусора знают сколько это все "стоит" если официально продавать ниЗЗя!?
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