Шавка, пытающаяся гавкать на слона - Аваков о Суркове

Аваков ответил на выпад экс-советника президента России.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что бывший помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков - "выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter.

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Глава МВД также отметил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" Суркова.



"Сурков – со своими перлами об Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков.

26 февраля Сурков дал интервью российским СМИ , в котором заявил, "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в состав Украины.Напомним, ранее Сурков назвал причину ухода из Кремля.

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