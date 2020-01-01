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Шавка, пытающаяся гавкать на слона - Аваков о Суркове

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Аваков ответил на выпад экс-советника президента России.
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что бывший помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков - "выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter. 

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Глава МВД также отметил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" Суркова.

"Сурков – со своими перлами об Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков.



26 февраля Сурков дал интервью российским СМИ, в котором заявил, "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в состав Украины.

Напомним, ранее Сурков назвал причину ухода из Кремля.

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