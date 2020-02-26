Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не жил за счет зарплаты главы ОП.

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан не получал денег за работу на должности, так как всю зарплату перечислял благотворительному фонду "Таблеточки". Богдан жил на средства, которые ранее заработал занимаясь адвокатской практикой. Об этом бывший руководитель Офиса президента написал на своей странице в Facebook.

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Богдан опубликовал фото документов, подтверждающих, что он перечислил в фонд "Таблеточки" 203 тысячи гривен, которые он заработал за полгода на должности главы ОП.



"Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - отметил Богдан.

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Богдан также впервые прокомментировал свою отставку и поблагодарил народ Украины за доверие . При этом он отметил, что властная команда пришла в политику в тяжелые времена.



"Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - написал экс-глава ОП.

Андрей Богдан/Facebook





Напомним, ранее Андрей Богдан опубликовал порцию фотографий с отдыха на Сейшелах.

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