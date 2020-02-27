ГБР подозревает сына экс-главы ГПУ Луценко в деле о контрабанде леса

ГБР расследует дело о незаконной вырубке и продаже лесматериалов.

Фирма Александра Луценко, сына экс-главы ГПУ Юрия Луценко фигурирует в деле Государственного бюро расследований о контрабанде леса. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

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ГБР подозревает чиновников Житомирской таможни и Гослесагентства в сговоре с рядом частных фирм для организации схемы по хищению и экспорта лесматериалов в Житомирской области.



Кругляк был незаконно вырублен и выставлен на продажу лесхозами под видом сырья, чтобы избежать предусмотренных аукционов. После этого фирмы внесли в документы фальшивые данные о происхождении лесматериалов и отправили эти документы в Житомирское областное управление лесоохотничьего хозяйства, где им выдали сертификаты.

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Суд выдал следователям ГБР разрешение на доступ к документам Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛМГ. Начальника этого управления Андрея Куринского уволили по соглашению сторон в сентябре 2019 года.



ГБР установила, что к коррупционной схеме могут быть причастны компании ПП "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД форест", ЧП "Евросантехсервис", ООО "БДК-Сервис", ООО "Эль мелина", Ооо "Адманс", ООО "Евро пак трейд", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".



Основателем компании "Нор тун" является другая фирма "Грин Вэй", которая зарегистрирована на сына экс-главы ГПУ Юрия Луценко Александра. Его партнером по фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащей тому же Александру Луценко.



Напомним, Бывший Генпрокурор Луценко убежден, что человек, занимавший пост президента, должен ответить, если он нарушил законы страны.

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