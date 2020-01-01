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Суд оставил под арестом имущество лица из “семьи Януковича”

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Появилось решение суда.
Виктор Янукович
Виктор Янукович
EPA/UPG

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Апелляционный суд Киева возвратил апелляционные жалобы стороны защиты по делу по подозрению лица, приближенному к беглому экс-президенту Виктору Януковичу. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что  суд оставил в силе арест имущественных прав на 22 млн грн по делу по подозрению лица, приближенному к Януковичу. Между тем, имени этого человека ведомство не называет.

Киевский апелляционный суд возвратил апелляционные жалобы стороны защиты и представителя субъекта хозяйствования на решение Печерского райсуда о наложении ареста на корпоративные права (доли в уставном капитале субъектов хозяйствования) в указанном уголовном производстве, - сказано в сообщении.

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Напомним, Янукович в годовщину расстрела Майдана обратился к украинцам. Беглый Янукович заявил о “перевороте” и “надеждах” на Зеленского.

 

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Теги: Янукович, суд, имущество, арест
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