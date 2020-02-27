Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд с 2018 года не может избрать меру пресечения экс-меру Славянска Штепе

Комментариев: 1
Следующее судебное заседание назначено на 23 марта.
Экс-мэр Славянска Неля Штепа
Экс-мэр Славянска Неля Штепа
скриншот

27 февраля Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес на 23 март рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательство на территориальную целостность Украины.  Об этом изданию "Укринформ" рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

Читай также: Экс-мэр Славянска получила 3600 евро компенсации от ЕСПЧ

"На суд не явились оба прокуроры - Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина - нахождение обоих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заранее", - рассказал Шадрин.

Следующее заседание суда состоится 23 марта в 12:00.

Последнее судебное заседание в этом деле состоялось 1 июня 2018 года было удовлетворено ходатайство адвоката Штепы об отводе коллегии судей.

Напомним, обвиняемая в сепаратизме Штепа намерена идти в мэры Славянска.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
colavova    27.02.2020, 14:12
Оценка:  +8
colavova
таким нехитрым способом рыги зарабатывают деньги от ЕСПЧ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь