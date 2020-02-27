Суд с 2018 года не может избрать меру пресечения экс-меру Славянска Штепе

Следующее судебное заседание назначено на 23 марта.

27 февраля Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес на 23 март рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом изданию "Укринформ" рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

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"На суд не явились оба прокуроры - Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина - нахождение обоих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заранее", - рассказал Шадрин.



Следующее заседание суда состоится 23 марта в 12:00.



Последнее судебное заседание в этом деле состоялось 1 июня 2018 года было удовлетворено ходатайство адвоката Штепы об отводе коллегии судей.



Напомним, обвиняемая в сепаратизме Штепа намерена идти в мэры Славянска.

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