Стали известны детали жуткие детали инцидента.

На Прикарпатье трое братьев развращали 7-летнюю девочку. Они издевались над ребенком, оставляя на ее теле ожоги, шрамы, вырывая зубы и волосы.

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Об этом стало известно в ходе программы Один за всех.

Родная мать 7-летней Нади отдала ее в патронатную семьи 8 месяцев назад, поскольку просто хотела “отдохнуть от ребенка”.

В ходе программы стало известно, что, по словам малышки, ее родные старшие братья однажды даже облили ее бензином и подожгли. Более того, на девочку мочились, развращали и мучили.

Надя с братьями скриншот из видео

Трое подростков в студии программы прошли детектор лжи, который подтвердил издевательства над малышкой.

Как сказать...Это было давно. Братьев я не заставлял, но они это также делали, - сказал один из подозреваемый.

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В студию вызвали полицию. Патронатная мать девочки написала заявление. Далее судьбу мучителей будет решать следствие и суд.

Напомним, в Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске. Сейчас полиция проводит служебную проверку, также о происшествии уведомили ГБР.

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