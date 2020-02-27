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Плагиат диссертации Ющенко: появилось опровержение

Комментариев: 1
Сын Ющенко прокомментировал ситуацию.
Петр Ющенко
Петр Ющенко
Обозреватель

Народный депутат Украины трех созывов, а по совместительству брат третьего президента Виктора Ющенко Петр Ющенко опровергает обвинения в плагиате.

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Об этом рассказал его сын Ярослав Ющенко в комментарии Обозревателю.

Сын историка рассказал, что МОН не заявлял о плагиате, а всего лишь указан на неточности в цитировании.

Насколько я понимаю из того, что написано в Facebook на странице Министерства образования и науки, речь идет о неточностях в цитировании. То есть, претензии библиографического характера. Я думаю, что мы быстро приведем материалы в соответствие с требованиями аттестационной комиссии МОН и подадим документы заново. Обвинения Петра Ющенко в плагиате не соответствуют действительности, - заявил Ярослав Ющенко.

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Напомним, брата Ющенко лишили научной степени из-за плагиата. Появились детали громкого скандала с участием брата экс-президента.

 

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Теги: Ющенко, плагиат, историк, МОН
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Комментариев (1)
bertal    27.02.2020, 18:29
Оценка:  -8
bertal
Судя по фото он старше своего отца, это надо так пробухать жизнь(или это у них родовое?)
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