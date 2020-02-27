“Вон из Львова!”: Королевскую с позором выгнали из Львова
Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская в рамках выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове попала в скандал.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Игорь Стефанюк.
По предварительной информации, Королевская отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.
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После этого заседание комитета начали срывать. Активисты скандировали "Вон из Львова!", "Позор!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.
В итоге активисты сорвали запланированное заседание парламентского комитета во Львове. Королевская так и не признала, что РФ - агрессор, хотя и заявила, что Донбасс и Крым - это Украина.
Напомним, “Слуга народа” Куницкий устроил истерику в МакДональдсе. Появилось видео инцидента.
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В инете можно себя приписывать к чему угодно, шавки оккупантов на этом годами работают
а у нас россия в 2014-м часть страны оккупировала и ведет войну на Донбассе до сих пор ...
Пишите главе оккупантов, в кремль ... Украина на россию не нападала!
Лошадинные гены на лицо!
Сколько она пенсию обещала, перед тем как министром соцполитики стала?
500 евро?
я уже забыл )))
я уже забыл )))