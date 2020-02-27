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“Вон из Львова!”: Королевскую с позором выгнали из Львова

Комментариев: 49
Нардеп была вынуждена покинуть мероприятие.
Наталья Королевская
Наталья Королевская
скриншот из видео

Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская в рамках выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове  попала в скандал.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Игорь Стефанюк.

По предварительной информации, Королевская отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.

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После этого заседание комитета начали срывать. Активисты скандировали "Вон из Львова!", "Позор!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.

В итоге активисты сорвали запланированное заседание парламентского комитета во Львове. Королевская так и не признала, что РФ - агрессор, хотя и заявила, что Донбасс и Крым - это Украина.

Напомним, “Слуга народа” Куницкий устроил истерику в МакДональдсе. Появилось видео инцидента.

 

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Теги: Королевская, Львов, ОГА, комитет, активисты, РФ
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Комментариев (50)
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sjsdsa    27.02.2020, 14:35
Оценка:  -7
sjsdsa
Та не трогайте вы ту галицию, у них будет скоро своё, особое место в европе, под смачным польским сапогом.
Vixerunt    27.02.2020, 14:43
Оценка:  +3
Vixerunt
Скорее вся твоя раша станет одним аулом и праздновать вы будете не рождество, а др. мусульманские праздники. Забыл наверно историю своей мацковии.
sjsdsa    27.02.2020, 14:48
Оценка:  -4
sjsdsa
Я по факту пишу. А раша это где? У нас в Херсонской области таких населённых пунктов нет.
WTF2wtf    27.02.2020, 14:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да тут один упоротый говномет из раши отрабатывает постоянно с десятков аккаунтов ... уже привыкли к этому быдлу путинскому.
В инете можно себя приписывать к чему угодно, шавки оккупантов на этом годами работают
DmitriyMakarov    27.02.2020, 14:33
Оценка:  -7
DmitriyMakarov
Животные
Vixerunt    27.02.2020, 14:31
Оценка:  +7
Vixerunt
Ей что было взападло сказать что от неё люди спрашивали ? Странная курица, вроде взрослый человек, а не умеет с людьми общаться.
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:34
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Она в принципе разговаривать не очень Она больше для эстетики
DmitriyMakarov    27.02.2020, 14:35
Оценка:  -9
DmitriyMakarov
Ее просил врать на угоду мерзкого быдла, и как человек, понимающий смысл слова "достоинство" правильно, решила этого не делать
Vixerunt    27.02.2020, 14:41
Оценка:  +2
Vixerunt
т.е. рф не страна агрессор, а горы трупов на Донбассе наверно инопланетяне наделали; Враньё и перекручивание фактов отл. черта ватников, у них на этом вся история и державность построена. ПОЭТОМУ ЕЁ И ВЫПЕРЛИ люди которые не терпят такого к себе отношения.
DmitriyMakarov    27.02.2020, 14:50
Оценка:  -3
DmitriyMakarov
И Россия страна агрессор и США, страна агрессор и Франция и Израиль и Саудовская Аравия. И еще очень много стран ведут агрессивную внешнюю политику постоянно вмешиваясь во внутренние дела третьих стран. По вопросу о горах трупов - там только с одной стороны погибшие? ВСУ детей и стариков не убивают?
WTF2wtf    27.02.2020, 14:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
Наши соболезнования жертве французской аргессии,
а у нас россия в 2014-м часть страны оккупировала и ведет войну на Донбассе до сих пор ...
Vixerunt    27.02.2020, 14:54
Оценка:  +2
Vixerunt
ну вот мы и наз. рашу страной-агрессором что вполне логично и правильно исходя из её внешней политики по отношению к Украине; а баба дура не смогла сказать правду. Люди это не потерпели и выперли её (можно было ещё закидать тухлыми яйцами).
WTF2wtf    27.02.2020, 14:55
Оценка:  +1
WTF2wtf
Есть претензии по поводу этой путинской войны на Донбассе?
Пишите главе оккупантов, в кремль ... Украина на россию не нападала!
Lyonya-Space    27.02.2020, 14:30
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Она же племяшка печальной лошади из раши.
Лошадинные гены на лицо!
МСергей    27.02.2020, 14:24
Оценка:  -9
МСергей
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:27
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Сtr+C Ctr+V
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:29
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
А еще там написано: пи3день не мешки ворочать!
ScreamingMad    27.02.2020, 14:15
Оценка:  +7
ScreamingMad
Во, узнаю тетю )))
Сколько она пенсию обещала, перед тем как министром соцполитики стала?
500 евро?
ScreamingMad    27.02.2020, 14:17
Оценка:  +3
ScreamingMad
или 1000?
я уже забыл )))
ScreamingMad    27.02.2020, 14:17
Оценка:  0
ScreamingMad
или 1000?
я уже забыл )))
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:26
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Обещала пенсии 500 евро, а после заявила что она не волшебник.
Krotol2    27.02.2020, 14:13
Оценка:  -14
Krotol2
На западную Украину массово возвращаются заробитчане и везут коронавирус так что нужно срочно отделятся
ScreamingMad    27.02.2020, 14:14
Оценка:  +5
ScreamingMad
не нуди, украинофобко упоротое ...
ScreamingMad    27.02.2020, 14:18
Оценка:  +4
ScreamingMad
Ты же из РФ, трудяжка вэртуальной службэ )))
Krotol2    27.02.2020, 14:04
Оценка:  -15
Krotol2
Зачем эта милая женщина поехала в рагулячий клопятник.Туда надо ехать с дустом
Krotol2    27.02.2020, 13:58
Оценка:  -16
Krotol2
Львов это клоака рагулей.Они там песни в схронах поют.
WTF2wtf    27.02.2020, 14:00
Оценка:  +15
WTF2wtf
Там еще снегирей маринуют за русский язык, когда мальчиков распинают ... ну ты же в курсе, нацик контуженый
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:02
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Рагули — село в составе Апанасенковского района Ставропольского края нарасии. (руССкая википедия)
Колишній-східняк    27.02.2020, 13:54
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Пусть едет в Донецк, если не очкует. Может там найдёт взаимопонимание...
WTF2wtf    27.02.2020, 13:59
Оценка:  +14
WTF2wtf
Она луганская ... а там еще хуже, чем в Донецке
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:00
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Так хай б3дует на "родину"!
WTF2wtf    27.02.2020, 14:02
Оценка:  +12
WTF2wtf
Ну она же наверное не совсем eбнутая ...
Путин-Xyйло    27.02.2020, 14:36
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
WTF2wtf Не факт. А как же ностальгия?
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