В Украине запретили еще три российских канала

Нацсовет удалил три канала из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в Украине трех российских телеканалов: "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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Нацсовет единогласным решением проголосовал за то, чтобы изъять эти три канала из списка иностранных программ, которые отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.



В Нацсовете рассказали, что получили обращение от компании ООО "Студио Модерна", которая обладает правами на распространение программы "Топшоп"в Украине, с просьбой удалить данную программу из списка иностранных программ. В компаниизаявили, не намерены в будущем транслировать канал "Топшоп" в Украине.



В соответствии с украинским законодательством Нацсовет удалил телеканалы "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

Напомним, в Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала.

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