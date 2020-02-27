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В Украине запретили еще три российских канала

Комментариев: 2
Нацсовет удалил три канала из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.
Нацсовет запретил три российских канала
Нацсовет запретил три российских канала
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в Украине трех российских телеканалов: "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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Нацсовет единогласным решением проголосовал за то, чтобы изъять эти три канала из списка иностранных программ, которые отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. 

В Нацсовете рассказали, что получили обращение от компании ООО "Студио Модерна", которая обладает правами на распространение программы "Топшоп"в Украине, с просьбой удалить данную программу из списка иностранных программ. В компаниизаявили, не намерены в будущем транслировать канал "Топшоп" в Украине.

В соответствии с украинским законодательством Нацсовет удалил телеканалы "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

Напомним, в Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала.

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Комментариев (2)
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bertal    27.02.2020, 19:21
Оценка:  -2
bertal
Не запрещать надо, а делать тв каналы интересные чем российские, чтоб людям было интереснее смотреть украинское тв , а не рос тв, коммерция во всем, деньги правят и всем наплевать, где поднятие боевого духа защитников Украины? Уроды, вам бы только денег срубить и на мальдивы сбежать
Мистериокс    27.02.2020, 18:50
Оценка:  -4
Мистериокс
Дебилы,бля!))))))))))))
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