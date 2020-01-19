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В Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала

Комментариев: 3
Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на Западе и в России, считает член Нацсовета.

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил необходимость создания в Украине русскоязычного телеканала. Об этом он сообщил в эфире ATR.

По его словам, такой телеканал необходим, чтобы вещать для западных государств и России.

"Украине нужны несколько программ государственного иновещания. Действительно, нужен русскоязычный канал, потому что русскоязычных людей в мире очень много. Они есть и в США, и в Канаде, и в других странах", - заявил он.

"Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что русскоязычные в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет. Есть телеканал Настоящее время, финансирующийся с госбюджета США, - он один такой... Мы должны информировать этих людей о том, что происходит в Украине и мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", - подчеркнул Костинский. 

Ранее сообщалось, что чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языка. За игнорирование чиновниками украинского языка во время несения госслужбы будет предусмотрена беседа или штраф размером 700 необлагаемых минимумов.

Всю рекламу в Украине переведут на государственный язык

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, нацсовет, телеканал, Нацсовет по телевещанию
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Serg2176    19.01.2020, 11:07
Оценка:  0
Serg2176
за свої гроші хай організовує
fkrfyfan    19.01.2020, 10:42
Оценка:  -11
fkrfyfan
Ну если на основе пятого, прямого или первого украинского то он на хрен не нужен
Космос_    19.01.2020, 10:17
Оценка:  -4
Космос_
Ещё нужен венгероязычный,румыноязычный,чехо язычный,татароязычный........став ьте всех в равные права,а не только подданных Путина
ИИИИИИИИИИ    19.01.2020, 10:55
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
Так татарский есть давно, нам даже китайский, азербайджанский уже втюхали, а вот языка, на котором говорит пол страны - ааааа! Зрада!
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