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Нацсовет оштрафовал NewsOne из-за высказываний о "восставшем Донбассе"

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Ведущий телеканала допустил в своей речи высказывания, которые в Нацсовете сочли попыткой разжечь вражду.
Ведущий NewsOne Руслан Коцаба
Ведущий NewsOne Руслан Коцаба
кадр из видео

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию сделал официальное предупреждение и обязал ООО “Новости 24 часа“ (телеканал NewsOne) оплатить штраф в размере 105,6 тысячи гривен. Об этом информирует официальный сайт Нацсовета.

Основанием для такого решения стали высказывания ведущего программы “Я так думаю“ Руслана Коцабы в выпуске от 5 ноября 2019 года.

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Отмечается, что ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами, распространял пропагандистские нарративы, похожие на официальную позицию Российской Федерации, признанной в Украине страной-агрессором, а вся информация подавалась только с одной позиции.

Среди прочего Нацсовету не понравилось следующее высказывание Коцабы:

Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб.

По решению Нацсовета телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105,6 тысячи гривен.

Скандальный эфир, в котором звучат высказывания, возмутившие Нацсовет:

Напомним, Нацрада оштрафовала телеканал НАШ из-за интервью с Азаровым. Регулятор отметил, что бывший премьер озвучил в эфире антиукраинскую пропаганду Кремля, а программа в целом содержала лишь одну точку зрения.

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Теги: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Нацрада, NewsOne, конфликт на Донбассе, Евромайдан
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Комментариев (1)
Мистериокс    27.02.2020, 19:29
Оценка:  0
Мистериокс
Всё правильно телеведущий сказал.Народ Донбасса не смирился с антиконституционным госпереворотом и не захотел чтобы им управляли коричневые мододчики,называющие себя патриотами,которые за пару сотен гривен и пару банок Revo готовы абсолютно на всё.NewsOne-респект!!!
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