Нацрада оштрафовала телеканал НАШ из-за интервью с Азаровым

Регулятор отметил, что бывший премьер озвучил в эфире антиукраинскую пропаганду Кремля, а программа в целом содержала лишь одну точку зрения.

Читай также: Ведущий назвал Зеленского “маленьким чмом“: Нацрада проверит канал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 105 625,50 гривен телеканал бывшего депутата Евгения Мураева “НАШ“ (логотип “Макси-ТВ“) из-за трансляции интервью бывшего премьера Николая Азарова. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Кроме штрафа, канал обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Речь идет об интервью Азарова Дмитрию Гордону, в котором есть высказывания, которые, по мнению регулятора, нарушают законы “Об информации“ и “О телевидении и радиовещании“.

Читай также: Украинский канал “спалился” на пропаганде Путина

Во время внеплановой проверки Нацсовет обнаружил, что Азаров в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе использовал формулировки, которые “являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах“.

Так, высказывания Азарова признали такими, которые призывают к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека.

Высказывания Н. Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Читай также: Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний о “восставшем Донбассе“

Также регулятор не зафиксировал попытки ведущего изменить риторику гостя, а сама передача содержала только одну точку зрения.

Представительница канала заявила, что ее компания считает свои действия нарушением действующих законов, а слова Азарова являются оценочными суждениями гостя студии.

Напомним, в середине октября прошлого года стало известно, что Нацсовет намерен провести проверку телеканала из-за интервью с Азаровым. В программе, которую транслировал телеканал НАШ, были замечены сразу несколько нарушений законодательства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.