СМИ узнали название нового телеканала для оккупированных территорий

Название телеканала можно будет прочитать на двух языках.

Новый телеканал, предназначенный для жителей для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет свое вещание в первых числах марта. Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на свои собственные источники.

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По информации издания, логотип нового телеканала буден сделан так, чтобы название можно прочитать по-русски и по-украински - как "Дом" и как "Дім".



Официальная презентация телеканала для ОРДЛО должна пройти в понедельник, 2 марта, в 15:00.



Напомним, государственный телеканал для временно оккупированных территорий создается на базе канала UA|TV. В первое время на канале будут транслировать украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

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