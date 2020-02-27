СМИ узнали название нового телеканала для оккупированных территорий
Новый телеканал, предназначенный для жителей для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет свое вещание в первых числах марта. Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на свои собственные источники.
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По информации издания, логотип нового телеканала буден сделан так, чтобы название можно прочитать по-русски и по-украински - как "Дом" и как "Дім".
Официальная презентация телеканала для ОРДЛО должна пройти в понедельник, 2 марта, в 15:00.
Напомним, государственный телеканал для временно оккупированных территорий создается на базе канала UA|TV. В первое время на канале будут транслировать украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.
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