Украинский телеканал для ОРДЛО запустят 1 марта – Бородянский

Премьерным контентом с новым каналом поделятся украинские медиагруппы.

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Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года. Об этом заявил Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, пишет Интерфакс-Украина.

На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами, - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала.

Планируем выйти в эфир с 1 марта, - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. Канал создается на базе канала UA|TV. На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

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