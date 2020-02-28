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ВСУ на Донбассе понесли потери

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В четверг один украинский военный погиб и еще один был ранен. В пятницу обстрелы позиций ООС продолжились.
На Донбассе шесть обстрелов за сутки
На Донбассе шесть обстрелов за сутки
facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения, об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. 

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В целом сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Против украинских сил были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку от Старогнатовки, дважды неподалеку Новотошковского. Также в этом районе противник из 120-мм минометов выпустил 30 мин. Рядом с Ореховым из такого же миномета были выпущены 3 мины.

С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного. Потерь среди украинских военных нет.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного... Потерь нет, - сообщили в штабе.

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Теги: Донбасс, Ранение, Убит, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
ЖИД-ПАРАЗИТ    28.02.2020, 09:18
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Эй, ЗЕлупа Коломойского, Где твоё " Перемирие " ?
Валить тебе нужно Вовфка.Наш Говно- Командующий НОЛЬ что в экономике, что в защите страны
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