ВСУ на Донбассе понесли потери

В четверг один украинский военный погиб и еще один был ранен. В пятницу обстрелы позиций ООС продолжились.

На Донбассе шесть обстрелов за сутки facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения, об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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В целом сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Против украинских сил были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку от Старогнатовки, дважды неподалеку Новотошковского. Также в этом районе противник из 120-мм минометов выпустил 30 мин. Рядом с Ореховым из такого же миномета были выпущены 3 мины.

С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного. Потерь среди украинских военных нет.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного... Потерь нет, - сообщили в штабе.

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