Хорватский сценарий для Донбасса. Что это значит

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил идею совместного патрулирования оккупированных ныне территорий с представителями ОБСЕ и незаконных вооруженных формирований.

Про хорватский сценарий для урегулирования конфликта на Донбассе в Украине говорят очень давно. Новую волну обсуждения вызвало заявление президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании оккупированных ныне районов Луганской и Донецкой областей силами ВСУ, ОБСЕ и местной полиции.

Так о каком же хорватском сценарии идет речь?

Война в Хорватии

После объявления 25 июня 1991 года Хорватией независимости сербское население Хорватии пыталось создать своё государство на её территории, чтобы не выходить из состава Югославии. Хорватией это было расценено как попытка включения территорий Хорватии в состав Сербии. В 2007 году Международным трибуналом по бывшей Югославии было доказано, что лидер Республики Сербской Краины Милан Мартич имел договорённость со Слободаном Милошевичем о присоединении РСК к Союзной Республике Югославия и создании «единого сербского государства”.

Первоначально война велась между силами Югославской народной армии, хорватскими сербами и хорватскими полицейскими. Руководство Югославии силами федеральной армии попыталось сохранить Хорватию в составе страны. Во время распада страны на территории Хорватии было создано самопровозглашённое государство сербов — Республика Сербская Краина. Затем началась борьба между хорватской армией и армией краинских сербов. В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, и последовало признание Хорватии как суверенного государства.

В Хорватию были введены миротворческие войска ООН, в результате чего конфликт принял вялотекущий, очаговый характер. В 1995 году армия Хорватии провела две крупные наступательные операции, в результате которых значительная часть территории РСК перешла под хорватский контроль. Война закончилась подписанием Эрдутского и Дейтонских соглашений, согласно которым Восточная Славония была включена в состав Хорватии в 1998 году. Конфликт сопровождался взаимными этническими чистками сербского и хорватского населения.

В результате войны Хорватия добилась независимости и сохранения своей территориальной целостности. В Хорватии для обозначения конфликта используется термин Отечественная война, реже используется термин Сербская агрессия. В Сербии чаще всего этот конфликт называют Война в Хорватии или Война в Краине.

Мирный сценарий

Когда говорят о мирном хорватском сценарии и аналогиях с идеей совместного патрулирования, то речь идет об идеи совместного патрулирования, которая когда-то была реализована в хорватском городе Вуковар, в рамках урегулирования конфликта в Хорватии. В 1991 году Вуковар стал ареной ожесточенного сражения между боровшимися за независимость хорватами и подразделениями Югославской народной армии. После трехмесячной осады солдаты ЮНА взяли Вуковар, практически разрушив город. В течение 18-21 ноября 1991 года военнослужащие ЮНА и сербские добровольцы устроили так называемую Вуковарскую резню - массовую казнь хорватских военнопленных на территории местного госпиталя.

Несколькими годами позже, после ликвидации хорватской армией сепаратистского анклава Сербская Краина, началась мирная реинтеграция Вуковара в состав Хорватии. В рамках этих процессов Хорватия провела амнистию для участников боевых действий, а также была организована так называемая переходная полиция, в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они-то и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, не принимавшие участие в боевых действиях.

Мирное возвращение Вуковара следует считать успешным, но кровавые события 1990-х там никто не забыл. Известен, например, инцидент 2013 года, когда хорватские жители Вуковара в знак протеста сбивали со стен зданий таблички на сербском языке.

Военный сценарий

Однако стоит помнить, что мирному урегулированию в Хорватии предшествовала военная операция.

4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию Буря, которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной "республики" Сербская Краина.

Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.

В канун наступления президент Хорватии Франьо Туджман выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что попытки мирного разрешения конфликта провалились, поэтому для восстановления суверенитета Хорватия вынуждена начать военные действия.

Отличия от украинского конфликта

Вооруженный конфликт между сербами и хорватами носил этнический характер, в Украине этого нет.

Эрдутскими соглашениями, заключенными уже после военной операции, Хорватии предлагалось создание международной администрации в спорных районах, которая опирается на контингент миротворческих сил в количестве 5 тысяч человек. Также предусматривалось разоружение незаконных формирований, организация выборов. И организация совместного патрулирования, совместных полицейских сил, которые должны обеспечить проведение выборов

Выборы на оккупированных территориях Хорватии состоялись только через два года после демилитаризации, деоккупации.

"А что нам предлагают? А нам предлагают: давайте выставим совместное патрулирование на проблемном участке российско-украинской границы, за спиной этих совместных патрулей будет 40 тысяч участников незаконных вооруженных формирований из числа боевиков 1-го и 2-го армейского корпуса, не будет гражданской компоненты в виде временной администрации, опирающейся на военный контингент миротворцев, - и после этого мы проведем выборы", - отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.