Большая вероятность схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах pixabay.com

Сегодня, 28 февраля, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода лавин. Спасатели объявили 3 уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как сообщается, в связи с интенсивным приростом снежного покрова на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей высока вероятность схода снежных лавин.

По данным Укргидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Карпатах спасли туристов.

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