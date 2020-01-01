В Карпатах спасли туристов, потерявшихся накануне

Спасатели искали туристическую группу со вчерашнего вечера.

Читай также: “Шесть суток почти не сплю”: Жена мэра Днепра пропала в горах

Закарпатские спасатели нашли в Карпатах, заблудившихся накануне туристов из Киева. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что туристов отыскали 24 февраля в 12:07. На данный момент любителей горного отдыха сопровождают к подножию горы.

Читай также: Спасатели получили новые снегоболотоходы

Поисковые работы длились с вечера 23 февраля. К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля в 19:05 спасателям сообщили о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудилась группа туристов из пяти человек. Поисковые работы были осложнены темным периодом суток, метелью и значительной лавинной опасностью. В результате в 4:35 утра 24 февраля поиск был приостановлен до 6 утра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.