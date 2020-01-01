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В Карпатах спасли туристов, потерявшихся накануне

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Спасатели искали туристическую группу со вчерашнего вечера.
Туристов нашли и ведут в безопасное место
Туристов нашли и ведут в безопасное место
dsns.gov.ua

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Закарпатские спасатели нашли в Карпатах, заблудившихся накануне туристов из Киева. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что туристов отыскали 24 февраля в 12:07. На данный момент любителей горного отдыха сопровождают к подножию горы.

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Поисковые работы длились с вечера 23 февраля. К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля в 19:05 спасателям сообщили о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудилась группа туристов из пяти человек. Поисковые работы были осложнены темным периодом суток, метелью и значительной лавинной опасностью. В результате в 4:35 утра 24 февраля поиск был приостановлен до 6 утра.

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Теги: Карпаты, туристы, ГСЧС, горы
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