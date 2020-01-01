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СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса

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Совет нацбезопасности опубликовал список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заражения коронавирусом.
Передерживание правил позволит избежать инфицирования
Передерживание правил позволит избежать инфицирования

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:

  • Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
  • Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
  • Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
  • Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
  • Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
  • Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
  • Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
  • Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.

Ранее в Минздраве заявили, что все регионы готовы к приему больных коронавирусом. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На случай роста количества больных ведомство спланировало перепрофилирование больниц.

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Теги: вирусы, Вирус, СНБО, заболевание, заболевания, рекомендации, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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