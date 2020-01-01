Его тело нашли под мостом.

В Ивано-Франковске студент покончил с собой pixabay.com

В Ивано-Франковске под мостом нашли тело студента, который свел счеты с жизнью. При нем была найдена предсмертная записка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, 28 февраля, в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение о том, что около 8:00 утра под мостом в микрорайоне Пасечная, вблизи реки был обнаружен труп мужчины.

Во время следственных действий полицейские установили, что умерший был 2000 года рождения и проходил обучение в одном из вузов города. Тело студента направлено для проведения экспертизы.

Следствие выясняет, что побудило студента к такому поступку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины с пометкой “Самоубийство“.

Напомним, ранее под Черниговом нашли повешенным 5-летнего мальчика.

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