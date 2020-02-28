"Слуга" Крейденко сломал двери и забрался на стол в мэрии Мелитополя

"Слуги народа" Владимир Крейденко устроил потасовку в горсовете Мелитополя.

28 февраля нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко пытался вынести на повестку дня Мелитопольского горсовета вопрос о снижении тарифов на тепло. Он выбил двери в сессионный зал и занял кресло председателя, что спровоцировало потасовку. Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что нардеп Крейденко вместе с группой поддержки прибыл в здание горсовет в 9.00, за час до начала сессии. Двери в сессионным зал были еще закрыты, поэтому он начал выбивать их на глазах у правоохранителей. На все замечания Крейденко отвечал, что он народный депутат и напишет заявление в полицию, если его деятельности будут препятствовать.



Прорвавшись в зал, Крейденко сел на место председательствующего в президиуме. Словесная перепалка местных депутатов со "Слугой" быстро перешла в потасовку, в ходе которой Крейденко облил одного из своих оппонентов водой. После того он снова попытался пробраться к трибуне и выпрыгнули на стол, однако его сразу оттуда сняли.



Сообщается, что попытки Крейденко не увенчались успехом: сессия продлилась 10 минут, а вопрос о тарифах рассмотрен не был.





Напомним, “Слуга народа” Куницкий устроил истерику в МакДональдсе.

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